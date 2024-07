Claudio Lotito, presidente da Lazio, abordou o mercado biancoceleste, em entrevista ao jornal Il Messaggero. Um dos temas discutidos foi a eventual contratação de Mason Greenwood, polémico extremo do Manchester United que foi ilibado de acusações de crimes sexuais. Esteve emprestado ao Getafe na temporada passada.

O responsável da Lazio confirma ter negociado com o Manchester United a chegada do inglês: «Ofereci 25 milhões mais 50% de uma venda futura, bónus e comissões. No entanto, vários clubes entraram em cena para criar problemas. Depois da Juventus, o Nápoles, todos parecem estar a interferir. Talvez estejam aterrorizados com a possibilidade de o conseguirmos e queiram estragar tudo», afirmou Lotito.

O número um da Lazio enviou também uma mensagem aos adeptos, referindo a contratação de Nuno Tavares: «Têm de nos dar confiança, era altura de recomeçar com um novo projeto: é preciso paciência. Com o Tavares, gastei quase 50 milhões de euros para reforçar a Lazio», recordou.

Nuno Tavares foi anunciado recentemente pela Lazio, sem que os detalhes do negócio tenham sido revelados. A imprensa adianta que o português terá custado nove milhões de euros ao clube romano.