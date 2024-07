Agora é oficial. Depois de ter sido avançado pela imprensa, Álvaro Pacheco foi oficializado como treinador do clube saudita Al Orobah, recém-promovido à primeira divisão do país, na noite deste domingo. Assina um ano de contrato, tal como o Maisfutebol tinha avançado.

Pacheco chega ao clube após uma breve experiência no Vasco da Gama, em que orientou a equipa brasileira apenas por quatro jogos. Antes disso, o técnico luso treinou o Vitória de Guimarães, Estoril e Vizela, na I Liga nacional.

O treinador natural da Lixa encontra apenas um jogador com cidadania portuguesa no clube - trata-se de Matheus Duarte, ex-jogador do Vila Real e Vila Pouca, nascido no Brasil.

O Al Orobah é um dos três clubes promovidos à primeira divisão do país, além do Al Kholood e Al-Qadsiah.