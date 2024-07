O internacional português André André foi anunciado pelo Leixões. Um reforço sonante para o clube da II Liga, que passa a contar com o experiente médio.

O filho de André, ex-FC Porto, deixou o Vitória de Guimarães, após terminar contrato. Foi-lhe oferecido um cargo na estrutura do clube, mas André André queria continuar a jogar, aos 34 anos.

Desta forma, o médio assina pelos «Bebés do Mar», após experiências no FC Porto, Al Ittihad, Varzim e Deportivo. Continua no Norte, onde fez a maior parte da carreira.