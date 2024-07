O Benfica continua a reforçar a equipa feminina de futebol. A mais recente contratação é Marit Lund, internacional norueguesa que chega do Brann, do seu país-natal.

Marit Lund assina contrato pelas águias até 2027. É esquerdina, joga no flanco esquerdo do campo, como extremo ou médio-ala, e é conhecida pelo remate forte.

«O Benfica é um clube muito grande, e é um grande passo para mim. Estou muito entusiasmada por vir para cá jogar», referiu, em declarações à BTV.

«Sei que é um clube muito grande, com muita história no futebol masculino, e também na equipa feminina, que disputa a Liga dos Campeões e ganhou o título nas últimas quatro edições do Campeonato», afirmou Marit Lund.

«Agora entendo a dimensão deste clube, é fantástico! O Benfica tem tantas modalidades e troféus... estou muito impressionada. Mal posso esperar por começar, por jogar no Estádio da Luz, por jogar perante os nossos adeptos. É um estádio enorme, já cá tinha estado... foi extraordinário e será um sonho jogar no Estádio da Luz», terminou a norueguesa.