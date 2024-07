Mais um reforço para o Nacional, neste regresso à I Liga portuguesa. Daniel Penha, médio brasileiro, foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira pelo clube.

Daniel Penha tem 25 anos e atuava pelo Atlético Mineiro. Chega a título de empréstimo, válido por uma temporada. O Nacional informa ainda que Penha já integra os treinos de Tiago Margarido nesta segunda.

O atleta tem tido várias experiências fora do Brasil. Nos últimos dois anos, jogou na Austrália e Coreia do Sul, por empréstimo do clube. Antes disso, já passou por alguns clubes de menor expressão no Brasil, como o Confiança, Bahia, Sampaio Corrêa, ou nos sub-23 do Corinthians.