Dirk Kuyt, que enquanto futebolista brilhou no Liverpool, no Feyenoord e no Fenerbahçe, bem como na Seleção neerlandesa, foi demitido do cargo de treinador pelo Beerschot, equipa que acabou despromovida na última edição da Liga belga.

Em 2024/2025, venceu apenas seis dos 39 jogos em que comandou a equipa a partir do banco, depois de ter conquistado a II Divisão belga na temporada anterior.

𝗕𝗲𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗼𝘁 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝗮𝗳𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗿𝗸 𝗞𝘂𝘆𝘁.



De club bedankt Dirk Kuyt voor zijn inzet, toewijding en positieve bijdrage. We wensen hem alle succes toe in het vervolg van zijn trainerscarrière.



O sucessor de Kuyt no Beerschot é Mohamed Messoudi, de 41 anos, que passou pelo clube de Antuérpia enquanto jogador.

O sucessor de Kuyt no Beerschot é Mohamed Messoudi, de 41 anos, que passou pelo clube de Antuérpia enquanto jogador.

𝐌𝐨 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐨𝐮𝐝𝐢 is de nieuwe T1 van K. Beerschot V.A. 𝘞𝘦𝘭𝘬𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘶𝘪𝘴, 𝘔𝘰💜. Lees meer op onze website via https://t.co/jL19cf8eFa. #WeAre13 pic.twitter.com/Rks760ZpId — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 20, 2025

Dirk Kuyt, hoje com 44 anos, marcou 323 golos em 914 jogos ao longo de uma carreira que o levou a conquistar, entre outros, os campeonatos neerlandês, pelo Feyenoord, e turco, pelo Fenerbahçe.

