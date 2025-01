O Portimonense continua a retocar o plantel no mercado de janeiro, tendo anunciado as contratações de Douglas Grolli (ex-Avispa Fukuoka) e Lucas Araújo (ex-Guarani).

O primeiro é um defesa central experiente, com 35 anos, que em Portugal representou o Marítimo, entre 2018 e 2020. Nos últimos anos jogou no Japão, pelo Avispa Fukuoka, que compete na 1.ª Divisão nipónica. Ao que o Maisfutebol apurou, Douglas assinou por uma época e meia pelos algarvios.

Lucas Araújo prepara-se, aos 25 anos, para viver a primeira aventura no futebol europeu. Formado no Grémio, passou os últimos dois anos no Guarani, da Série B brasileira. Em 2024, o médio participou em 19 jogos pelo clube de São Paulo. O vínculo com o Portimonense é válido por duas épocas e meia, segundo informações recolhidas pelo Maisfutebol.

Com as chegadas de Douglas Grolli e Lucas Araújo, sobe para sete o número de reforços dos algarvios em janeiro, uma lista que inclui os nomes de Alegría, Keffel, Heitor, Maycon Cleiton e Benjamin Acquah.

Depois de um arranque difícil na II Liga, o Portimonense segue numa sequência de três vitórias consecutivas, ocupando o 12.º lugar da tabela.