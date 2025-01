É oficial! Oriol Busquets deixou o Arouca e rumou ao FC Andorra até ao final da temporada, com mais um ano de opção.

«O médio catalão Oriol Busquets reforça o elenco tricolor na segunda metade da temporada. Busquets, que foi dispensado do Arouca, chega ao Principado como jogador livre e assina até ao final da temporada com opção de mais um ano», pode ler-se no comunicado oficial.

Busquets foi formado no Barcelona e estreou-se a sénior, tendo conquistado uma La Liga e uma Taça do Rei. Representou também o Twente e o Clermont. Em 2022/23 chegou a Portugal para reforçar o Arouca e nas duas épocas seguintes fez um total de 53 jogos.

Esta temporada não foi opção e acabou por sair neste mercado de inverno.