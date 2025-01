O PAOK oficializou o regresso de Soualiho Meïté, cedido pelo Benfica até ao final da temporada, com os gregos a reservarem uma opção de compra do passe do médio avaliada em um milhão de euros, tal como havia adiantado o Maisfutebol.

O médio francês de 30 anos representou o emblema de Salónica na temporada passada, pelo qual disputou 42 partidas, tendo somado um golo e duas assistências.

A apresentação do médio francês evoca alguns desses momentos num vídeo cujo mote é «Sou is back», ou seja, Soualiho Meïté está de volta ao PAOK.