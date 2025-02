Romário Baldé vai prosseguir a carreira na Ásia, mas num país diferente. O avançado formado no Benfica trocou os chineses do Wuhan Three Towns pelos vice-campeões sul-coreanos do Gangwon, por quem assinou até ao final de 2026.

Aos 28 anos, o internacional pela Guiné-Bissau parte para a terceira aventura numa nação asiática, em apenas dois anos, depois de também ter jogado pelos tailandeses do Ratchaburi, em 2023. Na China, atuou ainda pelo Nantong Zhiyun.

Em Portugal, Romário Baldé representou o Tondela, a Académica, o Gil Vicente e o Leixões, antes de emigrar para o Chipre, onde jogou pelo DOXA e o AEL Limassol. Antes, tinha-se juntado aos polacos do Lechia Gdansk, em 2017/2018.