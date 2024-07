O Olympiakos tem um novo reforço: Roman Yaremchuk trocou os belgas do Club Brugge, onde jogava desde 2022, pelo clube grego.

O avançado, de 29 anos, chega a título definitivo ao Olympiakos depois de na época passada ter alinhado no Valência cedido pelos belgas. Em Espanha, o ucraniano anotou quatro golos em 29 jogos.

Recorde-se que Yaremchuk representou o Benfica em 2021/22, não se impondo no plantel. Saiu no verão de 2022, para regressar à Beélgica, onde já tinha atuado pelo Gent. Mais recentemente, no Euro 2024, Yaremchuk marcou um golo pela seleção ucraniana.

