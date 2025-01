Pedro Bondo está de volta a Portugal para reforçar o Famalicão, atual 11.º classificado da Liga portuguesa. O defesa esquerdo, de 20 anos, é internacional pela Angola e assina até 2029 pelos minhotos.

Formado no Petro de Luanda, Bondo passou a última época na equipa B do Sporting, por quem disputou 23 jogos, na Liga 3, com um golo e uma assistência nos registos.

Esta época, conquistou a titularidade na equipa principal do Petro e estreou-se pela seleção angolana, pela qual soma já oito internacionalizações.

«Estou a cumprir mais uma etapa ascendente na minha carreira. Todos os jogadores angolanos sonham estar no topo do futebol e sinto estar a dar um passo importante nesse sentido», revelou o jogador aos canais do Famalicão, onde se definiu como «um lateral forte, batalhador, que gosta de participar no processo ofensivo e ajudar a equipa em todos os jogos».

No currículo, Pedro Bondo soma uma Supertaça e duas Ligas e Taças de Angola, pelo Petro de Luanda, e uma Taça COSAFA, pela seleção angolana.