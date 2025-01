O jogador luso-angolano, Hélder Costa, de 31 anos, é o novo reforço do campeão da segunda divisão chinesa, Yunnan Yukun. O Estoril Praia chegou a acordo com o clube chinês para a transferência do extremo a título definitivo.



«Vou ser mais um a acompanhar a caminhada do clube daqui para a frente», disse o atleta, num vídeo publicado nas redes sociais do Estoril Praia.

Pelos «canarinhos», Hélder Costa jogou por 13 ocasiões e marcou um golo, tendo falhando alguns jogos por lesão, entre setembro e outubro.

«Queria agradecer a forma como fui recebido e por me terem proporcionado a oportunidade de representar o Estoril. Vou ser mais um a acompanhar a caminhada do clube daqui para a frente e, quando puder, com certeza que vou dar um salto ao António Coimbra da Mota para continuar a apoiar a equipa», afirmou Hélder Costa, na despedida.

No clube chinês, o extremo vai ter a companhia do médio português Nené.

De recordar que o luso-angolano chegou a representar clubes como o Benfica, Deportivo da Corunha (empréstimo), Monaco (empréstimo), Wolverhampton, Leeds United, Valência (empréstimo) e Al-Ittihad Jeddah (empréstimo).