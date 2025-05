Hugo Martins é o novo treinador do Ethnikos Achnas, anunciou a formação do Chipre nas redes sociais. O técnico luso chega proveniente do Omonia Aradippou, clube também cipriota que representou nas duas últimas temporadas.

«A direção do Nacional Ahna anuncia o início da sua parceria com o treinador português Hugo Martins, que assumirá imediatamente as suas funções como treinador da nossa equipa. Estamos confiantes de que Hugo Martins e a sua equipa irão dar um contributo significativo para alcançar os nossos objetivos para esta temporada», pode ler-se na publicação do clube.

Hugo Martins subiu na temporada passada o Omonia Aradippou ao escalão principal do futebol cipriota. Na época atual, o técnico português garantiu a manutenção na principal Liga do Chipre.

O treinador de 47 anos assume, assim, o terceiro emblema no país, depois de já ter representado o PO Xylotymbou, no segundo escalão, na temporada 2022/23.