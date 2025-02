Há mais um português na Liga norte-americana de futebol. David da Costa foi anunciado como reforço dos Portland Timbers, que pagou 5,7 milhões de euros pelo passe do jogador aos franceses do Lens.

Natural de Almada, o internacional sub-21 luso, hoje com 24 anos, passou toda a carreira no Lens, onde completou a formação, tendo-se estreado na equipa principal em 2020. De lá para cá, participou em 123 partidas pelo clube francês, nas quais apontou dez golos.

Afastado das opções do técnico Will Still desde 18 de janeiro, quando foi suplente utilizado na derrota por 2-1 com o PSG, David da Costa muda-se para a MLS, tendo assinado até 2028, com mais um ano de opção, pela equipa de Portland.

Phil Neville, treinador dos Timbers, deixou elogios ao reforço. «Estamos muito entusiasmados com a contratação do David. Já o observávamos há muito tempo. É jovem, rápido e tem um potencial enorme. Vai encaixar-se perfeitamente no sistema e estilo de jogo que queremos implementar em Portland», comentou, citado pelos canais do clube.