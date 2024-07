Já depois da oficialização da transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid, chega o momento de um novo desafio para o irmão mais novo da estrela francesa. Ethan, de apenas 17 anos, assinou pelo Lille, de França.

O jogador, que atua como médio-centro, tem agora um vínculo de três temporadas com os dogues. Ethan começou a carreira no PSG aos dez anos de idade, ao lado do irmão, que tinha chegado do Mónaco.

Estreou-se pela equipa principal do clube aos 15 anos de idade. No ano passado, Ethan Mbappé foi campeão tanto a nível senior como também pelos juniores do Paris Saint-Germain.

«Estou muito feliz por me juntar ao Lille. Estou impaciente por começar esta aventura e por conhecer os meus novos colegas de equipa, o staff, bem como os adeptos. Para mim, na minha idade, ficar em França era a melhor opção para progredir. Penso que o LOSC Lille era o melhor projeto. Trata-se de um clube que é um dos melhores de França. É um verdadeiro orgulho poder jogar aqui», disse Ethan, em declarações reproduzidas pelo site do clube.