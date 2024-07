Jorge Sánchez foi oficializado no Cruz Azul, do México, a poucos dias do começo do campeonato Apertura. O Ajax de Amesterdão confirmou a transferência, em definitivo, nesta quinta-feira.

Sánchez tinha contrato até 2026 com o Ajax, mas volta ao país de origem após não conseguir singrar nem nos Países Baixos, nem em Portugal, ao serviço do FC Porto, onde esteve na segunda parte da temporada.

Na Invicta, fez 23 jogos e somou duas assistências. Recentemente, Sánchez assumiu algumas divergências com Sérgio Conceição.

Sánchez chegou à Europa em 2022, por cerca de cinco milhões de euros, vindo do Club América. Fez 26 jogos pelo clube neerlandês.