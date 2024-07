A Juventus anunciou a contratação de Michele Di Gregorio, nesta sexta-feira. Depois da realização de exames médicos, na parte da manhã, à tarde foi oficializada a chegada do guardião que alinhava pelo Monza.

Os clubes não divulgaram a verba de transferência, mas a imprensa italiana avança com valores a rondar os 4,5 milhões de euros no imediato, mais 13.5 milhões de euros de cláusula obrigatória de compra, que será acionada no fim de 2024/25, mais dois milhões em objetivos.

O guarda-redes, de 26 anos, foi eleito o melhor da Serie A na temporada passada. Estava no Monza há quatro temporadas, depois de não singrar no Inter de Milão. Foi lá formado, teve vários empréstimos, mas nunca jogou na equipa principal.