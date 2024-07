Keisuke Honda foi um dos jogadores asiáticos mais entusiasmantes das últimas décadas. O japonês atuou em clubes como o AC Milan ou CSKA Moscovo, tendo também aventuras em clubes tão diferentes como o VVV-Venlo, Botafogo, Melbourne Victory ou Neftchi, do Azerbaijão.

Agora, aos 38 anos, Honda sai da reforma para voltar a jogar, em mais um país insuspeito. Assinou pelo Paro FC, do Butão, pequeno país asiático. O internacional japonês estava parado há dois anos e meio.

Honda ajudará o líder do campeonato butanês a qualificar-se para a AFC Challenge League, o equivalente asiático da Liga da Conferência europeia. A equipa tem pela frente um jogo decisivo contra o Church Boys (Nepal) para passar à fase de grupos.

«O Paro FC tem o prazer de anunciar a emocionante adição de Keisuke Honda à nossa equipa para os próximos playoffs da AFC Challenge Cup. A chegada de Honda representa um momento monumental para o nosso clube, simbolizando a nossa ambição de competir nos mais altos níveis do futebol asiático», anunciou o Paro FC em comunicado.

«A decisão de Honda de se juntar ao Paro FC reforça o nosso compromisso de fomentar a excelência e promover o futebol no Butão. Acreditamos que a sua presença não só reforçará a nossa equipa, como também servirá de catalisador para o avanço do futebol em todo o país. Estamos ansiosos por mostrar os nossos progressos e competir com determinação nos playoffs da AFC Challenge Cup ao lado de Keisuke Honda», dizem.