O Estrela da Amadora anunciou a venda de Luan Farias ao Benfica, a título definitivo, através das plataformas oficiais do clube, na tarde desta terça-feira.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Estrela da Amadora reserva 30% de uma futura venda do jogador brasileiro, de 21 anos, que joga a extremo.

Luan Farias esteve emprestado ao Tondela na época passada, onde jogou em 36 ocasiões, obtendo oito golos e cinco assistências.

Atuava desde 2022 no clube da Reboleira, tendo atuado apenas duas vezes na equipa principal.

No Brasil, representou os modestos Lajeadense e Ferroviária, passando também na formação do Grémio. Espera-se que integre a equipa B do Benfica, numa fase inicial.