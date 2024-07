Luís Santos é jogador do Kosice, da primeira divisão da Eslováquia. O extremo português, de 24 anos, deixa o Boavista a título definitivo. Fez 52 jogos pelos axedrezados, na equipa principal.

Santos assina por duas temporadas com o clube da Europa de Leste, que fica já perto da fronteira com a Ucrânia. É a primeira experiência de Luís Santos no estrangeiro, após uma carreira feita no Boavista, com passagens na formação do União de Leiria e Sporting.

«Ele assinou um contrato de dois anos connosco e penso que será uma mais-valia para nós. Na minha opinião, esta transferência pode ser um grande passo para o próprio FC Košice. Luís vem de um grande clube e tem uma enorme ambição de nos ajudar no próximo período. É interessante que ele venha para nós pouco depois do casamento», disse o presidente do Kosice aos meios do clube.

Luís Santos admitiu que procurou os conselhos de Robert Bozenik, colega eslovaco do Boavista. «Sim, éramos muito amigos no Boavista e é claro que lhe perguntei sobre o Kosice. Ele disse-me que é um clube muito bom e sério que pretende progredir. Também falámos sobre a competição eslovaca, ele mencionou outros clubes da Eslováquia. Só ouvi coisas boas e interessantes, e foi por isso que decidi transferir-me para o Kosice. Estou pronto a lutar pelo clube e a conseguir o máximo possível com ele», disse o extremo.