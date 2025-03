De olhos postos no futuro, o Manchester United acertou a renovação do contrato de Ethan Wheatley, avançado de 19 anos que é internacional jovem pela Inglaterra. O novo vínculo é válido até 2028, com mais um ano de opção.

Desde os nove anos na academia do United, Wheatley estreou-se na equipa principal dos red devils em abril do ano passado, entrando nos últimos minutos do jogo frente ao Sheffield United (4-2), para a Premier League.

Esta temporada, somou minutos no triunfo do Manchester United frente ao Leicester (5-2), para a Taça da Liga, ainda sob o comando de Ruud van Nistelrooy, no período que antecedeu a chegada de Ruben Amorim a Old Trafford.

Em janeiro, Ethan Wheatley foi cedido ao Walsall, da League 2, o quarto escalão do futebol inglês.