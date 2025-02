Mattheus Oliveira, que em Portugal jogou no Estoril, no Sporting, no Vitória de Guimarães, no Mafra e no Farense, tem um novo clube nos Emirados Árabes Unidos.

O médio brasileiro, de 30 anos, trocou o Khorfakkan, pelo qual marcou três golos e fez quatro assistências em 17 jogos, pelo Al Nasr, por quem se estreou neste domingo, no empate a zero com o Baniyas.

No clube do Dubai, Mattheus tem como companheiro de equipa o ex-Benfica Haris Seferovic, avançado internacional suíço.

Filho do internacional brasileiro Bebeto, Mattheus Oliveira formou-se no Flamengo, estreando-se na equipa principal do Mengão em 2014, mas passou a esmagadora maioria da carreira longe do Brasil, pelo qual chegou a ser internacional sub-20.