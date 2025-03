O internacional japonês Takumi Minamino estendeu por mais um ano a duração do vínculo que o liga ao Mónaco, que passa a expirar em junho de 2027.

O avançado, de 30 anos, cumpre a terceira temporada no Principado, somando seis golos e cinco assistências nos 33 jogos em que participou até esta altura.

Formado no Cerezo Osaka, Minamino deu nas vistas no Red Bull Salzburgo, ao lado de nomes como Sadio Mané ou Erling Haaland, em fases distintas da carreira. Na Áustria, marcou 64 golos em 199 partidas, registo que chamou a atenção do Liverpool.

Em Inglaterra, jogou ainda no Southampton, por empréstimo do Liverpool, antes de se mudar para o Mónaco, que pagou pelo seu passe cerca de 15 milhões de euros, em 2022.

Nas últimas três temporadas, Minamino marcou 17 golos e fez 14 assistências em 89 jogos pelos monegascos.

De recordar que o avançado nipónico marcou um dos golos do Mónaco, no Estádio da Luz, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que o Benfica venceu com um agregado de 4-3.