O avançado Gabriel Santos é o mais recente reforço do Nacional. O brasileiro, de 25 anos, chega por empréstimo do São Bernardo. A cedência é válida para uma temporada, com opção de compra, segundo informou o clube.

O Nacional acrescenta ainda que Gabriel irá cumprir a primeira sessão de trabalho na próxima segunda-feira. Aos 25 anos, tem a segunda experiência no estrangeiro, depois de ter passado brevemente no futebol ucraniano entre 2018 e 2020.

O jogador tem sido alvo de sucessivos empréstimos pelo São Bernardo, clube onde chegou em 2020. Já esteve no Ceará, Londrina, Sport, Guarani e Paysandu. Em 2024, o atleta disputou 14 jogos, com zero golos marcados.