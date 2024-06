Óliver Torres é reforço do Monterrey, do México. A custo zero, uma vez que não renovou com o Sevilha, o médio, de 29 anos, parte para a primeira experiência fora da Europa, depois de representar o FC Porto, Villarreal e Atlético Madrid.

No outro lado do Atlântico, Óliver Torres reencontrará «Tecatito» Corona. Na bagagem, o médio espanhol leva a dupla conquista da Liga Europa, além de uma Liga espanhola e portuguesa.

«Viajará nos próximos dias para realizar exames médicos», esclareceu o Monterrey na madrugada deste domingo.

Óliver Torres terá como primeiro desafio a «Leagues Cup», competição que cruza equipas do México e dos Estados Unidos da América. Na fase de grupos, o Monterrey defrontará o Pumas e os Austin FC. A primeira jornada está agendada para 31 de julho.