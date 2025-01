Em Vila do Conde, há agora uma Abbey Road virtual, imaginada pelo departamento de comunicação do Rio Ave, que «transformou» o inglês Nelson Abbey num Beatle para anunciar a sua contratação.

A publicação tem como referência a capa do álbum Abbey Road, lançado pelos Beatles em 1969. Na imagem criada pelos vila-condenses, Nelson Abbey surge no lugar de Paul McCartney, tendo-lhe sido ainda acrescentada o aqueduto de Vila do Conde.

Quanto ao novo reforço para o plantel comandado por Petit, trata-se de um jovem defesa, de 21 anos, que tanto pode alinhar no eixo defensivo como na ala esquerda. Formou-se no Reading, mas pertence aos quadros do Olympiacos, que o cedeu ao clube português até ao final da temporada.

Nelson Abbey é internacional pelas seleções jovens de Inglaterra e, na primeira metade da época, esteve cedido ao Swansea, do Championship inglês.