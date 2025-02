Os reforços não param de chegar ao Sport Recife, orientado pelo português Pepa. Depois de Sérgio Oliveira e Lucas Cunha, é a vez do colombiano Christian Rivera ser oficializado pelo leão, que está de volta ao Brasileirão, em 2025.

Formado no Deportivo Cali, Rivera, de 29 anos, aterrou em Recife proveniente dos mexicanos do Club Tijuana, por quem disputou 25 jogos esta época, com cinco golos no registo pessoal.

O clube brasileiro adiantou que adquiriu 75 por cento do passe do médio colombiano, sem adiantar os valores envolvidos na transação. O vínculo é válido até 2028, com a opção de ser renovado por mais um ano.

Ao plantel do Sport, que conta com os portugueses João Silva, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência, já chegaram 13 reforços, tendo em vista o regresso do clube à Série A brasileira.

Na primeira fase do estadual Pernambucano, a equipa orientada por Pepa segue na quarta posição, com 12 pontos, menos sete do que o líder, Santa Cruz.