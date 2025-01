Nove anos depois, Rodrigo Battaglia, antigo jogador de Sp. Braga, Moreirense, Desp. Chaves e Sporting, regressa à Argentina pela porta do Boca Juniors.

O médio, que chegou a ser utilizado como defesa na última temporada, terminou o vínculo que o ligou ao Atlético Mineiro nas duas épocas anteriores e decidiu voltar ao seu país para reforçar um Boca que procura regressar aos seus dias de glória.

Pelo Atlético Mineiro, onde foi companheiro de equipa do ex-FC Porto Hulk, Battaglia disputou 90 jogos e marcou cinco golos. Na temporada transata, ajudou o «Galo» a atingir as finais da Taça do Brasil e da Libertadores, perdidas para Flamengo e Botafogo, respetivamente.

Formado no Vélez Sarsfield, o médio, internacional por duas vezes pela Argentina, despontou no futebol profissional ao serviço do Huracán, onde foi descoberto pelo Sp. Braga. Após várias cedências, fixou-se na equipa principal dos bracarenses e acabou contratado pelo Sporting, que por ele pagou 4,5 milhões de euros, em 2017.

Para lá das experiências em Portugal e no Brasil, Battaglia jogou ainda em Espanha, pelo Alavés e o Maiorca.