O Santa Clara emprestou Gustavo Klismahn ao Vissel Kobe. O médio reforça a equipa japonesa até ao final deste ano, com opção de compra.

«O médio foi cedido ao Vissel Kobe até ao final do ano civil, com opção de compra», pode ler-se no comunicado oficial.

Klismahn tem contrato com o Santa Clara até 2027. Esta temporada fez um total de 20 jogos e três assistências pelos açorianos.

Formado no Desportivo Brasil, o futebolista de 25 anos mudou-se para Portugal em 2018/19, tendo representado a equipa sub-23 do Estoril, o Alverca e o Portimonense. No Santa Clara esteve na temporada passada, emprestado pelos algarvios, e na primeira metade desta.

