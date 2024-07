O Santa Clara continua ativo neste mercado de transferências. Rodrigo Varanda, extremo brasileiro de 21 anos, ingrssou no clube açoriano por empréstimo do América Mineiro.

A cedência é válida até ao final da época 2024/25. «Para mim, é uma grande oportunidade e estou muito grato ao Santa Clara por me abrir as portas da Europa. Prometo dar tudo por esta camisola e por esta região. Agora, é tempo de trabalhar para fazermos uma grande temporada», afirmou Varanda, em entrevista aos meios do clube.

Além do América Mineiro, Rodrigo Varanda já representou a Chapecoense, São Bernardo, e os cipriotas do Akritas Chlorakas, por empréstimo do clube brasileiro. Antes disso, passou pela formação do Corinthians.

O Santa Clara, que subiu à I Liga, já deu as boas-vindas a João Costa, Alysson e Matheus Pereira, bem como a contratação definitiva de Vinicius, Klismahn e MT.