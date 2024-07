O Botafogo anunciou a contratação do médio argentino Thiago Almada, neste sábado. O jovem, de 23 anos, é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que tem Artur Jorge como treinador.

John Textor desembolsará cerca de 23 milhões de euros, 20 fixos, mais três em objetivos, segundo a imprensa brasileira.

No entanto, Almada só jogará cerca de seis meses no clube brasileiro, indo em janeiro para o Lyon, de França, tal como anunciou anteriormente John Textor, o dono dos dois clubes.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada está no Atlanta United desde 2022. Nesse ano, foi campeão mundial com a Argentina.

THIAGO ALMADA NO NILTON SANTOS! 😎🇦🇷



O estádio mais bonito do planeta recepciona o novo talento do futebol alvinegro. COMBINAÇÃO PERFEITA! 🫱🏾‍🫲🏽⚽️ #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/SqTBoKqOy6