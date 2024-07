Ruud Van Nistelrooy, antigo internacional neerlandês, regressou ao Manchester United para ser assistente de Erik Ten Hag, treinador principal do clube inglês. O antigo futebolista do clube foi anunciado nesta quinta-feira, em conjunto com Rene Hake.

«Estou muito satisfeito por o René e o Ruud terem concordado em juntar-se ao nosso projeto, acrescentando uma riqueza de experiência, conhecimentos e nova energia à equipa. É uma boa altura para renovar a equipa técnica, uma vez que pretendemos dar continuidade aos resultados dos últimos dois anos e avançar para o próximo nível», disse Ten Hag, em declarações ao site oficial do clube.



«É um prazer especial receber Ruud de volta ao clube onde ele teve tanto sucesso como jogador, e sei que ele e René ajudarão a reforçar a mentalidade vencedora e os altos padrões que estamos à procura», acrescentou o diretor-desportivo Dan Ashworth.

Os dois reforços substituem dois treinadores que saíram recentemente do Manchester United, os dois com passagem em Portugal - Mitchell Van der Gaag e Benni McCarthy. Ruud Van Nistelrooy jogou no United entre 2001 e 2006. Já foi treinador-adjunto na Seleção neerlandesa e também treinador na formação do PSV.