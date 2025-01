Walter tem novo clube no Brasil. O antigo avançado do FC Porto, hoje com 35 anos, assinou pelo Guarany, equipa que milita na 2.ª Divisão do campeonato alagoano e que está a disputar a Copa Alagoas.

O avançado perdeu mais de 20 quilos, no último mês, na preparação para o regresso à competição, mais de quatro meses depois de ter disputado o último encontro oficial, pelo Rolim de Moura.

Walter, que entre 2010 e 2011 marcou 16 golos nas 33 vezes que vestiu a camisola do FC Porto, procura dar um novo impulso à carreira, mantendo viva a esperança de voltar a patamares maiores do futebol brasileiro.