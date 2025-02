Marco Silva recebe um reforço «fora de horas» no Fulham. Neste caso, um regresso. O internacional brasileiro Willian está de volta ao Craven Cottage, tendo assinado até ao final da atual temporada pelo clube londrino.

Aos 36 anos, Willian retorna à Premier League depois de ter rescindido com os gregos do Olympiakos no passado mês de dezembro. Pela equipa de Atenas, participou em 11 jogos, não tendo marcado qualquer golo.

O médio ofensivo regressa ao Fulham, clube que representou entre 2022 e 2024, antes de se mudar para a Grécia.

«Estou muito feliz por voltar. É excelente poder tornar a jogar por este clube, estou muito motivado para o fazer. Acredito que podemos fazer coisas boas esta temporada», disse o brasileiro, aos canais do Fulham.

Formado no Corinthians, onde chegou a ser orientado por Vítor Pereira em 2022, Willian passou grande parte da carreira em Inglaterra, ao serviço do Chelsea. Jogou ainda no Arsenal, nos russos do Anzhi e nos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, segue no nono lugar da Liga inglesa, com 36 pontos, a quatro de distância da zona de apuramento para as competições europeias.