Pep Guardiola confirmou que o clube ainda não recebeu nenhuma proposta por Kevin De Bruyne, um dos capitães do clube e também uma das figuras da última década no futebol inglês. O próprio médio já disse recentemente que um jogador da sua idade tem de manter todas as possibilidades em aberto, mas Pep Guardiola gostava de contar com ele.

«O clube informou-me que não tinha qualquer proposta. Não sei o que vai acontecer, mas quero que ele fique. Ele estava cá antes de eu chegar. É o jogador mais velho (que está há mais tempo) aqui. Aconteceu com o David, por exemplo, e com outros jogadores, ele tem o mérito de decidir o seu futuro sozinho. O que ele fez por nós é enorme, por isso ele pode decidir. A informação que tenho agora é que ele vai ficar», afirmou em conferência de imprensa.

Quanto a Álvarez, o técnico diz que não haverá novidades até o fim da participação do argentino nos Jogos Olímpicos. O próprio já disse que tinha de «pensar a frio». Depois de o avançado terminar o torneio, ao serviço da Argentina, Guardiola ficará a saber o que vai acontecer.

«Não estou a pensar em substitui-lo Sei que ele disse que ia pensar nisso [saída]», disse Pep. «Quando ele acabar de pensar, o seu agente vai telefonar ao Txiki [Begiristain] e veremos o que acontece. Sei que ele quer jogar nos momentos importantes, mas os outros jogadores também o querem. Temos 18 ou 19 jogadores que querem jogar nos jogos importantes. Li que ele tem de pensar no assunto, por isso está bem, pensem nisso e depois ele dir-nos-á o que quer fazer», acrescentou.

De Bruyne chegou ao Manchester City em 2015, vindo do Wolfsburgo, depois de uma experiência falhada no Chelsea. Já Alvarez, ofuscado pela chegada de Haaland, joga nos citizens desde 2022, vindo do River Plate.