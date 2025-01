Em fim de contrato com o FC Porto, o futuro de Wendell deve passar pelo regresso ao Brasil, com o São Paulo no topo das suas prioridades, a avaliar pelas recentes declarações do presidente do clube «tricolor», Julio Casares.

«O Wendell e os seus empresários estão a ajudar muito, o Wendell quer vir» disse o dirigente, à estação brasileira TNT, antes de partilhar um episódio com o lateral esquerdo: «Lembro-me de que conheci o Wendell na Copa América e já lhe dizia: o teu futuro vai ser o São Paulo».

«Agora, temos de ter calma, porque o São Paulo tem um orçamento e vai cumpri-lo. Acreditamos no bom senso do FC Porto. O atleta quer vir e o São Paulo quer que ele venha. Estamos na expectativa de recebê-lo o mais rapidamente possível», completou Julio Casares.

A seis meses de terminar o contrato com os dragões, Wendell, de 31 anos, teve apenas 47 minutos de competição esta temporada, distribuídos por dois jogos, um no campeonato e outro na Taça de Portugal.