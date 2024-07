O Barcelona oficializou a saída de Rafa Márquez da equipa B dos catalães. Segundo a imprensa mexicana, o antigo defesa-central deverá ser treinador-adjunto na seleção do México, que terá como técnico principal Javier Aguirre.

Márquez tinha renovado contrato recentemente com o Barcelona para continuar na equipa B. Na última temporada, Rafa Márquez levou o Barcelona B aos play-offs de promoção à segunda Liga espanhola.

«Rafa Márquez não vai continuar como treinador do Barça Atlètic. O treinador mexicano chegou a um acordo com o FC Barcelona para rescindir o seu contrato, a fim de embarcar num novo desafio profissional. O clube agradece a Rafa Márquez a sua dedicação e profissionalismo durante todo este tempo em que foi uma peça fundamental na formação de jogadores e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro, tanto a nível desportivo como pessoal», escreveu o clube nos meios oficiais, neste domingo.

Rafa Márquez foi jogador do Barcelona e detém o recorde de internacionalizações pela seleção mexicana, com 149 partidas disputadas. É um símbolo do futebol do país.