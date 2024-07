O Estoril tem o dossiê da lateral-esquerda em curso. O clube da I Liga tem Tiago Araújo com um pé e meio fora do clube e Gonçalo Costa, do Portimonense, pode ser o substituto encontrado.

A notícia foi avançada pelo jornal Record e confirmada, em parte, pelo Maisfutebol. Os contornos do negócio de Tiago Araújo são, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, ligeiramente diferentes.

O Estoril pede 1,5 milhões de euros pelo lateral-esquerdo, sendo que os valores propostos pelo Valladolid, da La Liga, estão próximos dessas exigências. O negócio deverá fechar em 1,3 milhões de euros, mais objetivos, que poderá atingir um máximo de 400 mil euros. Assim, Araújo poderá render 1,7 milhões de euros ao clube.

O negócio não deverá ter o envolvimento de nenhum jogador cedido pelo Valladolid, em contrapartida. Tiago Araújo, de 23 anos, tinha mais um ano de contrato com o Estoril. O internacional sub-21 português foi formado no Benfica e chegou a custo zero ao clube da Linha em 2022.

Quanto à chegada de Gonçalo Costa, está numa fase mais precoce das negociações. No entanto, há proposta do Estoril pelo atleta do Portimonense, segundo apurou o Maisfutebol. Na decisão de Costa, também pesa o facto de o clube algarvio ter sido despromovido à segunda divisão.

Costa, de 24 anos, tem também mais um ano de contrato com o Portimonense. Afirmou-se na última temporada pelo clube algarvio, com 39 jogos disputados. Teve um longo percurso na formação do Sporting, até 2022.