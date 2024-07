Xavi Simons e Dani Olmo são os nomes que agitam o mercado de transferências esta segunda-feira.



O internacional neerlandês interessava ao Bayer Munique que estava a negociar a sua contratação junto do PSG. No entanto, o médio criativo decidiu aceitar novo empréstimo ao Leipzig, clube onde já tinha estado na época anterior, noticia a Sky alemã.



Em sentido contrário, Olmo pode estar de saída do emblema germânico. O Barcelona tem como prioridade para o ataque Nico Williams, mas não descarta a possibilidade de contratar Olmo. Segundo a imprensa internacional, os blaugranas devem apresentar uma proposta pelo jogador de 26 anos em breve.



Em Itália há um negócio em destaque entre Roma e Juventus. O conjunto da capital decidiu investir 30 milhões de euros por Matias Soulé, jovem talento argentino - o atleta foi recebido em euforia em Roma na noite passada.



Já o Sevilha elegeu Kelechi Iheanacho como o sucessor de En-Nesyri: a Sky Sports informa que o nigeriano está prestes a assinar pelos andaluzes depois de ter terminado contrato com o Leicester.





