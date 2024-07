O Vitória de Guimarães está disposto a baixar as exigências por Jota Silva, o jogador mais valioso do plantel. Se antes era pedida a cláusula de rescisão - 20 milhões de euros - agora, a SAD liderada por António Miguel Cardoso entende que 12 milhões de euros é um valor aceitável para iniciar negociações. A informação foi avançada pelo jornal Record e confirmada pelo Maisfutebol.

O Vitória ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo avançado, mas Jota Silva teve interesse do Benfica, de clubes ingleses e franceses, ao longo dos últimos meses. Agora, ao que o Maisfutebol apurou, o interesse do Panathinaikos, adiantado na imprensa grega nos últimos dias, é real.

Os gregos perguntaram pelo internacional português mas o negócio é visto ainda como improvável, pois o Panathinaikos nunca ultrapassou a fasquia dos oito milhões de euros dados por Djibril Cissé, em 2009, ao Marselha. No entanto, há que ter em conta a possível saída de Fotis Ioannidis, que os dirigentes gregos têm impedido ao máximo, apesar do interesse do Sporting e do Bolonha (que desisitiu do grego e virou-se para a contratação do neerlandês Thijs Dallinga, do Toulouse).

O desejo do avançado de jogar nos principais campeonatos europeus também pode condicionar o negócio. Mas a SAD vitoriana vê em Jota Silva a maior possibilidade de garantir um encaixe neste defeso, que ainda continua a zeros no que toca a receitas. Também pesa o facto de Jota Silva entrar no último ano de contrato, sem renovação garantida.

Depois de uma época de afirmação no futebol português, Jota Silva tem trabalhado sob as ordens de Rui Borges, novo treinador dos vimaranenses, e até marcou no jogo de apresentação diante do Rayo Vallecano, em que foi um dos grandes destaques.