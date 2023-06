O último dia de junho está a ser especialmente movimentado no mercado de transferências. O Chelsea, por exemplo, continua a operar uma profunda remodelação no plantel.

Nesta sexta-feira, os «blues» despediram-se de Loftus-Cheek, que vai representar o AC Milan, e anunciaram a contratação de Nic Jackson, avançado senegalês que representava o Villarreal.

O Manchester United confirmou várias saídas, com destaque para Sabitzer e Weghorst, dois jogadores que estavam cedidos aos «red devils». De Gea, por outro lado, termina contrato mas pode continuar no clube.

Em Espanha, o Barcelona rescindiu com Umtiti e Kondogbia despediu-se do At. Madrid para reforçar o Marselha. Em Itália, Juan Cuadrado disse adeus à Juventus.

