O Chelsea continua a ser um dos protagonistas do mercado de transferências.



Depois da chegada de Nic Jackson, os blues estão a negociar a saída de Christian Pulisic. O AC Milan era um dos interessados no extremo, mas agora tem a concorrência do Lyon que, de acordo com o L'Équipe, está disposto a pagar 25 milhões de euros pelo jogador norte-americano.



Por sua vez, o Borussia Dortmund parece ter encontrado o substituto de Jude Bellingham: Felix Nmecha. Fabrizio Romano noticia que o Wolfsburgo já aceitou a proposta de 30 milhões de euros do vice-campeão germânico pelo jogador, o que significa que o negócio deve estar prestes a ficar concluído.



Já Thierry Correia pode estar de saída do Valência. O novo treinador do Marselha, Marcelino García Toral, tem como objetivo contratar o lateral-direito português e pretende aproveitar os problemas financeiros do clube «che». A Marca adianta que o ex-Sporting pode custar cerca de quatro milhões de euros.



Por último, Buffon está a ponderar retirar-se, escreve a Gazzetta dello Sport. O internacional italiano, de 45 anos, jogou no Parma na última temporada e tirou uns dias para refletir sobre o seu futuro - as constantes lesões podem ser o motivo para o fim da carreira.



CONFIRA TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS.