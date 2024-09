Mesaque Djú é reforço do HNK Gorica até 2026, anunciou esta quinta-feira o clube croata.

«Mesaque Djú, extremo de 25 anos, assinou um contrato de duas temporadas com o Gorica», pode ler-se no comunicado oficial.

O avançado português termina assim a ligação ao Mafra, da II Liga, e ruma ao campeonato principal da Croácia

Com formação no Benfica, o futebolista de 25 anos esteve quatro épocas nos sub-23 do West Ham, antes de se mudar para o OFI Creta, da Grécia. Na temporada passada, ao serviço do Mafra, fez um total de 34 jogos e marcou dois golos.