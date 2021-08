O Tottenham anunciou a contratação do médio Pape Matar Sarr. O clube londrino não informou, mas a imprensa inglesa escreve que o jogador senegalês terá assinado um contrato de seis anos com os «spurs». Apesar disso, o jogador não vai estar ao serviço da equipa de Nuno Espírito Santo nesta época, ficando emprestado ao Metz até ao final da temporada.

Sarr tem 18 anos e chegou a França na última temporada, proveniente do Génération Foot. Numa época, Sarr participou em 25 jogos, marcando quatro golos.

O jovem médio é internacional pela seleção do Senegal, estreando-se na qualificação da Taça das Nações Africanas contra a seleção do Congo, em março.

🙌 We are delighted to announce the signing of Pape Matar Sarr from Metz.



The Senegalese international will remain on loan at Metz in Ligue 1 for the rest of the 2021/22 season.