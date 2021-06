Giovani dos Santos está de saída do Club América, do México.

O camisola 10 sai depois de dois anos ao serviço do multicampeão mexicano, com 41 jogos disputados e quatro golos marcados.

«Obrigado Giovani dos Santos por vestires estas cores. Desejamos-te o melhor no teu próximo clube, serás sempre americanista», escreveu o clube no comunicado publicado nas redes sociais.

Giovani dos Santos foi considerado uma pérola do futebol mexicano, mas nunca atingiu o seu potencial. Jogou no Barcelona, no Tottenham, no Ipswich Town, no Galatasaray, no Racing Santander, no Mallorca, no Villarreal, no LA Galaxy e no América. Aos 32 anos procura novo clube.