O avançado anglo-francês Michael Olise é reforço do Bayern Munique, depois de três épocas no Crystal Palace. A transferência foi oficializada na tarde deste domingo pelos dois clubes.

Em comunicado, o Bayern informa que o avançado de 22 anos, internacional jovem por França, assina «contrato de cinco anos, válido até 30 de junho de 2029».

«O Crystal Palace confirma que Michael Olise completou uma transferência permanente para o Bayern Munique», informa o clube inglês.

Com formação no Chelsea e no Reading, clube no qual subiu a sénior, Olise vai ter a primeira experiência fora do futebol inglês como profissional.

Os valores da transferência não foram divulgados, mas de acordo com informações da imprensa alemã, o Bayern vai pagar cerca de 60 milhões de euros.

