OFICIAL: Michail Antonio está de volta e vai jogar no Qatar
Internacional jamaicano estava sem clube desde que deixou o West Ham no último verão
Internacional jamaicano estava sem clube desde que deixou o West Ham no último verão
Praticamente nove meses depois de ter deixado o West Ham, em fim de contrato, o avançado Michail Antonio foi oficializado como reforço do Al Sailiya, do Qatar.
A confirmação da contratação do internacional jamaicano foi feita pelo clube qatari nas redes sociais, sem que tenha sido especificada a duração do contrato.
🔵 هداف وست هام سيلاوي ✍️— Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي (@AlSailiyaclub) March 2, 2026
Welcome Michail Antonio😍💙#نادي_السيلية_الرياضي | #alsailiya pic.twitter.com/PpKiL5w1tF
A carreira de Michail Antonio sofreu um duro revés em dezembro de 2024, quando um acidente rodoviário lhe provocou múltiplas fraturas numa coxa. O jogador teve mesmo de ser operado e esteve internado no hospital durante mais de três semanas.
Figura importante da história recente do West Ham, o avançado, hoje com 35 anos, representou o clube londrino durante uma década, entre os anos de 2015 e 2025. No total, marcou 83 golos em 323 jogos.
Antonio é mesmo o melhor marcador de sempre dos hammers na Premier League, com 68 golos.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências