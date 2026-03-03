Praticamente nove meses depois de ter deixado o West Ham, em fim de contrato, o avançado Michail Antonio foi oficializado como reforço do Al Sailiya, do Qatar.

A confirmação da contratação do internacional jamaicano foi feita pelo clube qatari nas redes sociais, sem que tenha sido especificada a duração do contrato.

A carreira de Michail Antonio sofreu um duro revés em dezembro de 2024, quando um acidente rodoviário lhe provocou múltiplas fraturas numa coxa. O jogador teve mesmo de ser operado e esteve internado no hospital durante mais de três semanas.

Figura importante da história recente do West Ham, o avançado, hoje com 35 anos, representou o clube londrino durante uma década, entre os anos de 2015 e 2025. No total, marcou 83 golos em 323 jogos.

Antonio é mesmo o melhor marcador de sempre dos hammers na Premier League, com 68 golos.

