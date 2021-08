O Chelsea anunciou a renovação de contrato do avançado Michy Batshuayi até 2023 e o empréstimo do jogador aos turcos do Besiktas.

Batshuayi formou-se no Standard Liege, na Bélgica, onde se estreou como profissional. Jogou nos franceses do Marselha entre 2014 e 2016, mundando-se depois para o Chelsea. Nunca teve lugar de destaque na frente de ataque dos «blues», tendo sido cedido a Borussia Dortmund, Valência e Crystal Palace, o último duas vezes.

Na época passada, ao serviço dos «eagles», o avançado belga marcou dois golos em 20 jogos. Muda-se agora para a Turquia novamente emprestado, sendo este o quinto empréstimo desde que chegou a Inglaterra.