O Amora garantiu a contratação de Mickael Meira para a próxima temporada no Campeonato de Portugal. O histórico emblema da Medideira junta Meira a David Grilo e Rafael Cláudio nas opções para a baliza.



Mickael Meira tem 26 anos e volta a Portugal após dois anos na Moldávia (Zimbru) e um na Arménia (Lori). O jogador passou cinco anos na formação do Sporting, fez um ano no Benfica e na época 2016/17 esteve em cinco jogos pelo Boavista, quatro deles na primeira liga.



O Amora vai ser treinado por Bruno Dias (ex-Sacavenense) na nova época e estreia-se no dia 4 de outubro contra o Olhanense, em casa. Os amorenses ficaram isentos na primeira eliminatória da Taça de Portugal.